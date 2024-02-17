ذكرى ميلاد أحمد بهاء الدين الكاتب الضمير صاحب عبارة اقتصاد السداح مداح





أحمد بهاء الدين، أطلق عليه الكاتب الجرئ المحترم من كل الاتجاهات يمين ويسار ووسط فهو لم ينتمى في حياته الى اى حزب من الأحزاب، عرف بالكاتب الضمير، كتاباته في الصميم، نموذج للفكر والكتابة المتزنة، ورغم جراته فلم يعرف السجون بسبب آرائه المعارضة، الا أنه تعرض للفصل والنقل الى عمل صحفى وغير صحفى عدة مرات كان أصغر رئيس تحرير تولى مطبوعة وعمره 29 سنة، كاتب مثقف تنويرى ورحل عام 1996.



صاحب المدرسة الصحفية المتميزة التى تبعد عن الإثارة، استمر في الكتابة اكثر من نصف قرن في بلاط صاحبة الجلالة، ولد ألكاتب أحمد بهاء الدين في مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 1927 لأسرة اقامت في محافظة الإسكندرية بحكم عمل عائلها، لكن جذوره جاءت من أسيوط، وبدأ مشواره الصحفى وهو طالب بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول ـ القاهرة حاليا ـ بمقال نشره بمجلة "الفصول" التي أصدرها ورأس تحريرها محمد زكى عبد القادر عام 1944، وبدأ الكتابة حين ذهب وهو شاب في العشرين من عمره قصير ونحيل إلى مقر الفصول بشارع شريف وترك مقالا عن جمال الدين الأفغاني في الذكرى الخمسين لوفاته باسم مستعار،

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رئيس تحرير عمره 29 عاما

عمل أحمد بهاء الدين بعد تخرجه بالشئون القانونية بوزارة المعارف وتعرف وتعرف من خلالها على عبد الرحمن الشرقاوى وفتحى غانم كزملاء في العمل، وفى عام 1956 التحق بمجلة روز اليوسف محررا، رشحه الاديب إحسان عبد القدوس لتولى مجلة صباح الخير كأول رئيس تحرير لها، وكان عمره 29 عامًا واستمر فيها ثلاث سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى جريدة الشعب ومنها رئيسًا لتحرير جريدة الأخبار، وفى عام 1962 عمل رئيسًا لتحرير مجلة آخر ساعة، ثم انتخب نقيبًا للصحفيين عام 1967 بالتزكية، ورأس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

مع عبد الناصر فى احدى سفرياته



اعجب بكتابات أحمد بهاء الدين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورشحه للعديد من المناصب الصحفية، أما أنور السادات فكان قريبا منه وكان يكتب خطبه في الوقت الذي كان السادات فيه نائبا، حتى أنه اقترب منه كثيرا بعد الانفصال الشهير بينه وبين محمد حسنين هيكل.

رئاسة تحرير مجلة العربى

فى عام 1971 أصدر الرئيس السادات قرارا بنقل الكاتب أحمد بهاء الدين إلى هيئة الاستعلامات ، فهاجر إلى الكويت ليرأس تحرير مجلة العربى، وبعدها مجلة شموع.

الكاتب أحمد بهاء الدين

وكان أحمد بهاء الدين أول من هاجم عشوائية سياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد السادات وذلك بمقاله الأشهر سياسة السداح مداح حين أصدر الدكتور عبد العزيز حجازى قانون الانفتاح والاقتصاد الحر، وذلك أثناء رئاسته لتحرير الأهرام الجريدة الحكومية شبه الرسمية من خلال عموده الشهير " يوميات ".



وبعد أن تخلص السادات من خصومه وانفرد بالسلطة أصدر قرارا بنقل أحمد بهاء الدين من منصبه كرئيس لمجلس إدارة دار الهلال إلى المنصب نفسه بروز اليوسف، مما اعتبره بهاء عقابا له لرفضه الهجوم على منافسى السادات في مجلات دار الهلال، وكتب بهاء للسادات خطاب احتجاج على نقله دون علمه قال فيه: لقد اخترعت الثورة صحفيين وكتابا ودكاترة في كل مجال، ولكننى لست أحد اختراعات الثورة، ومن حقى أن يؤخذ رأيى في أمر يتصل بى شخصيا، فلا أقرأه في الصحف دون سابق علم ولا أتحرك كقطعة شطرنج من مكان إلى مكان وبلا رغبة.

أحمد بهاء الدين مع السادات

أصدر السادات قرارا بتعيين أحمد بهاء الدين رئيسا لتحرير الاهرام بعد رحيل على حمدى الجمال واعتذر بهاء ورفض السادات اعتذاره فكتب بهاء يقول: كنت قد قررت منذ تركى رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ألا أتولى أية مسؤولية صحفية إلا مسؤوليتى عن نفسى، أى عن الكلام الذى أضع اسمى عليه، بعد أن حفلت الصحافة بتيارات بالغة السوء، وصار كثيرون من مندوبى الصحف لدى جهات السلطة والحكومة مندوبين لجهات السلطة والحكومة لدى الصحف، وصار الصحفى لا يعمل لمستقبله من اجتهاده وعلاقاته داخل المؤسسة، ولكن من علاقاته بالجهات ذات السلطة على الصحافة.

غيبوبة 6 سنوات

أصيب بأحمد بهاء الدين بمرض السكر بعد النكسة، ثم بجلطة عام 1975، أدت إلى انفصال شبكى ثم نزيف فى المخ أفقده الوعى والحركة ست سنوات حتى رحل عام 1996.

رجل والرجال قليلون