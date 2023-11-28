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ثقافة وفنون

31 ديسمبر، آخر موعد للتقديم لجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية

جائزة أحمد بهاء الدين
جائزة أحمد بهاء الدين الثقافية، فيتو

أعلنت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين، عن معاودة العمل بجائزة أحمد بهاء الدين الثقافية، وإطلاق مسابقتها الرابعة عشر، لتأليف كتاب باللغة العربية موجهًا لجمهور القراء، وموضوعه هذا العام: "التعليم ومستقبل التنمية".

وحددت الجمعية،  شروط التقدم للمسابقة، وهي: 1- الانتماء إلى بلد عربي.

 2- عدم تجاوز سن الأربعين عند غلق باب المشاركة في 31 ديسمبر 2023

 3- أن يكون العمل جديدًا ولم يسبق نشره، ومقدم للجائزة خصيصًا.

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 4- استيفاء الأوراق المطلوبة واستمارة التقديم  

ويترتب على مخالفة أو عدم مراعاة أى من الشروط السابقة عدم دخول البحث المقدم فى المسابقة، كما حددت   إجراءات المسابقة كالتالي:

   1- تُعرض المشاريع المقدمة على لجنة تحكيم محايدة تختار من بينها أفضل ثلاثة عروض، ويحصل كل منها على منحة بحثية قدرها 40 ألف جنيهًا مصريًا لمتابعة الكتابة، وللجنة أن تطلب من مقدمى المشاريع الحضور لمقابلة أعضائها.

 2- خلال العام التالي للحصول على المنح البحثية، يقدم كل من الحاصلين عليها مسودة كاملة لكتابه في موعد تحدده الجمعية. وتختار لجنة التحكيم أفضل عمل كامل ليفوز صاحبه بجائزة أحمد بهاء الدين السنوية، وتقوم الجمعية بالمساهمة فى نشر كتابه. 

 وللتقدم للدورة الرابعة عشر يرجى استيفاء وارسال البيانات التالية  في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023 - استمارة التقدم الإلكترونية، ويرفق بها السيرة الذاتية وكافة المستندات المطلوبة - تقديم خطة البحث في حدود صفحتين - تقديم فصل من الكتاب أو جزء منه في حدود خمسة آلاف كلمة.  

فيما يتم استقبال الأوراق المطلوبة في موعد غايته 31 ديسمبر 2023 على البريد الالكتروني التالي: contact@abfassociation.org وعنوان مراسلات الجمعية: 4أ ش ابن زنكي بالزمالك.

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أحمد بهاء الدين الثقافية جائزة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اتحاد المراكز الثقافية الوطنية الأوروبية الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية

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