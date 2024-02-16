الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مصدر مسئول يكشف حقيقة ما تردد حول اقتحام معبر رفح

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

كشف مصدر مسئول حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اقتحام معبر رفح، ونفى ما تم تردده وتداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

مصدر ينفي اقتحام معبر رفح

ونفى مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة، ما أشيع حول اقتحام معبر رفح قبل قليل ،كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

 

وأكد المصدر المسئول مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطينى الذى يقع شرقى محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

Advertisements

 تفاصيل إشعال النيران بجوار معبر رفح

وأوضح أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.

 

وأشار المصدر المسئول، إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميدانى وتأمين شاحنات المساعدات.

نقل 33 جريحا ومريض أورام فلسطيني للعلاج بالمستشفيات المصرية عبر معبر رفح

دخول 31 جريحا ومريض أورام فلسطيني و66 مرافقا للعلاج من معبر رفح

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

اقتحام معبر رفح معبر رفح هيئة المعابر والحدود قطاع غزة التواصل الاجتماعي الجانب الفلسطينى اطارات السيارات مساعدات غذائية

مواد متعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطني يوجه رسالة لـ بايدن بعد مزاعمه بشأن معبر رفح

نقل 18 جريحا ومريض أورام و32 مرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر تزور معبر رفح وتتفقد المساعدات بالعريش

نقل 40 جريحا ومريض أورام فلسطيني للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية