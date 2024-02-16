مصدر مسئول يكشف حقيقة ما تردد حول اقتحام معبر رفح

كشف مصدر مسئول حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اقتحام معبر رفح، ونفى ما تم تردده وتداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر.

مصدر ينفي اقتحام معبر رفح

ونفى مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة، ما أشيع حول اقتحام معبر رفح قبل قليل ،كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

وأكد المصدر المسئول مساء اليوم الجمعة، أن ما حدث أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطينى الذى يقع شرقى محافظة رفح جنوبي القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

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تفاصيل إشعال النيران بجوار معبر رفح

وأوضح أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.

وأشار المصدر المسئول، إلى أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميدانى وتأمين شاحنات المساعدات.

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