السبت 17 فبراير 2024
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رياضة

منتخب الشاطئية يواجه إيطاليا اليوم في كأس العالم بدبي

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، يلتقي منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، اليوم السبت، نظيره منتخب إيطاليا في اللقاء الذي يجمعها ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية المقامة حاليا في مدينة دبي الإماراتية، وتختتم يوم ٢٥ فبراير الجاري. 

 

موعد مباراة مصر وإيطاليا

وتنطلق مباراة منتخب الشاطئية المصري أمام نظيره الإيطالي في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة 

 

منتخب مصر يخسر أمام الإمارات

وخسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أولى مبارياته في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مدينة دبي أمام منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف، في الجولة الإفتتاحية والتي انطلقت الخميس الماضي.

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مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

 

منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه

تعد مشاركة منتخب مصر في مونديال الشاطئية هي الأولى للفراعنة في تاريخ البطولة، فلم يسبق له التأهل من قبل لبطولة كأس العالم، قبل أن ينجح مصطفى لطفي في قيادة منتخبنا لأول مرة للمشاركة في المونديال.

 

قائمة منتخب مصر في مونديال الشاطئية

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي 12 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية هم:

محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفى سمير - مصطفى شيكا - حسام محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي صاصا - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - حسام باولو - محمد عبد النبي لوحا - إسماعيل بهجت.

 

أبو الوفا يبلغ رسالة اتحاد الكرة للاعبين 

وحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ورئيس البعثة، على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب فى البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة الغد. 

وأكد أبو الوفا ثقة المجلس في لاعبي المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية فى كأس العالم.

 

حسام باولو يعود لقائمة المونديال

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

 

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

 

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات.

 وجاء في ختام التجارب الودية لمنتخب الشاطئية المصري قبل انطلاق مبارياته في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

 

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