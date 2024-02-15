حسام باولو: "احنا منتخب كبير ولن نتأثر بخسارة المباراة الافتتاحية بمونديال الشاطئية"

كأس العالم للكرة الشاطئية، علق حسام باولو مهاجم منتخب مصر للكرة الشاطئية، على الخسارة 1-2 أمام نظيره الإماراتي، في مستهل مباريات المنتخبين ببطولة العالم اليوم الخميس.

وأكد باولو أن هذه هي المشاركة الأولى لمنتخب مصر في بطولة العالم، معربا عن أمله في الظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة.

وقال باولو في تصريحات لموقع الفيفا "لن تؤثر علينا الهزيمة، نحن منتخب كبير، ولذلك سنوجه تركيزنا على المباريات القادمة".

Advertisements

وشدد "لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة فقط، هذه أول بطولة لنا ونتمنى تحقيق إنجاز فيها".

وأضاف "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ودخلنا أجواء اللقاء في الشوط الثالث، ولم نكن موفقين، الآن كل التركيز على مواجهة إيطاليا حتى نحقق نتيجة جيدة".

وتلتقي مصر مع إيطاليا، بعد غد السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

خسارة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية

خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أمام نظيره المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة سجله حسام باولو، في الشوط الثالث من المباراة ليضيق الفارق إلى هدف واحد.

بذلك يدخل حسام باولو تاريخ الكرة الشاطئية، بعد أن أصبح أول لاعب يسجل لمنتخب مصر في بطولة العالم للكرة الشاطئية

منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه

تعد مشاركة منتخب مصر في مونديال الشاطئية هي الأولى للفراعنة في تاريخ البطولة، فلم يسبق له التأهل من قبل لبطولة كأس العالم، قبل أن ينجح مصطفى لطفي في قيادة منتخبنا لأول مرة للمشاركة في المونديال.

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة الإمارات

أنهى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات غدا الخميس ١٥ فبراير فى افتتاح بطولة كأس العالم.

وشهدت التدريبات ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد ظهور الجميع بمستوى مرضى للغاية

قائمة منتخب مصر في مونديال الشاطئية

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي 12 لاعبا في القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية هم:

محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفى سمير - مصطفى شيكا - حسام محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي صاصا - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - حسام باولو - محمد عبد النبي لوحا - إسماعيل بهجت.

حسام باولو يعود لقائمة المونديال

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.