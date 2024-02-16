مواعيد مباريات اليوم الجمعة، أبرزها مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات الهامة في عدد من ملاعب العالم أبرزها مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الجمعة كالتالي



دوري أبطال إفريقيا



شباب بلوزداد ضد الأهلي 9:00 مساء

الدوري الإسباني



فياريال ضد خيتافي 10:00 مساء

الدوري السعودي

ضمك ضد الشباب 4:00 مساء

الأخدود ضد أهلي جدة 7:00 مساء

الوحدة ضد الطائي 7:00 مساء

الدوري الإيطالي

تورينو ضد ليتشي 8:00 مساء

انتر ميلان ضد ساليرنيتانا 10:00 مساء

Advertisements

الدوري الألماني

كولن ضد فيردر بريمن 9:30 مساء

الدوري الفرنسي



ليون ضد نيس 10:00 مساء

الدوري المغربي



حسنية أغادير ضد الفتح الرباطي 9:00 مساء

الدوري التركي



قاسم باشا ضد فاتح كاراجومروك 7:00 مساء

الدوري البرتغالي



فاماليكاو ضد ريو آفي 10:15 مساء

وحرص الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، على حضور مران الأهلي الختامي الذي أقيم اليوم على استاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

واستقبل محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، برفقته طارق قنديل، عضو المجلس، السفير المصري فور وصوله للملعب، وتحدث الجميع عن المباراة المرتقبة والاطمئنان على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي وتلبية جميع احتياجاتها.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.



غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب 11 لاعبًا عن الأهلي بقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا وذلك لإصابات مختلفة

ويغيب عن الأهلي كل من: وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو وديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.