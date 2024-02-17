بعثة الأهلى تتجه إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا، تحرك منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار هواري بومدين بالجزائر استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد التعادل بنتيجة 0-0 مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من تحرك بعثة الفريق إلى مطار هواري بومدين بالجزائر، وعلق قائلا" تحرك فريقنا إلى مطار هواري بومدين استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة".

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ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

انتهت مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

وجاء تشكيل شباب بلوزداد لمباراة الأهلى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

ترتيب مجموعة الاهلي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 6 نقاط من 4 مباريات

2- شباب بلوزداد: 5 نقاط من 4 مباريات

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

4- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات