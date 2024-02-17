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محافظات

أمطار ورعد وبرق تضرب شوارع وميادين الإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لحبات البرد ورعد وبرق على مختلف المناطق واستمرت لعدة ساعات تسببت بتجمعات لمياه الأمطار.


وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.


وأشار نافع، إلى أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الإثنين ٢٢ يناير وحتى اليوم مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الحالة.

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كما أجرى اللواء محمود نافع جولة تفقدية مساء أمس متابعة عمليات التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وأشاد بجهود العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في رفع تجمعات المياه في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها بالإسكندرية، مشددًا على الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين.


وأشار إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية بالمحافظة واستمرار عمل غرفة عمليات الخط الساخن بالشركة ١٧٥ على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت.

 

جدير بالذكر أن التوقعات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة الموافق 02 فبراير أن تشهد محافظة الإسكندرية الآتي:

 سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة.

 

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