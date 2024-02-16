الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

40.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع، وخبيرة: قوى شرائية أنعشت حركة التعاملات

التداول البورصة المصرية،
التداول البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، اختتمت البورصة المصرية حركة تداولات الأسبوع بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من مشتريات قوية من قبل جميع شرائح المستثمرين، ما تسبب في ارتفاع قياسي بأحجام وقيم التداول ومكاسب جماعية للمؤشرات بالبورصة المصرية. 

اقرأ التالى: اتساع حرب غزة وتأثيرها على اقتصاد المنطقة، سيناريو ارتفاع أسعار النفط عالميا

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو 

 

 40.7 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية فى أسبوع 

ومن جانبها قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، ليغلق المؤشر الرئيسى عند مستوى 28929 نقطة، ورجحت خبيرة أسواق المال السبب الى وجود قوى شرائية عنيفة بحركة التداولات من جانب العرب والأجانب خلال جلسات الاسبوع المنتهى فى البورصة المصرية.

Advertisements

وتابعت فارس قائلة: استطاع المستثمرون خلال حركة التعاملات إجراء عمليات شرائية على نطاق واسع خلال التداولات بجلسات البورصة المنتهية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية استفادت من ضخ الأموال الملحوظ من جانب المستثمرين العرب والأجانب، خلال جلسات التداول، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتعاشة بحركة التعاملات، وارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مايقارب مستوى 30 ألف نقطة ،وإغلاق جلسة الخميس على صعود قوى بحركة التعاملات.

 

صفاء فارس، فيتو 

 

وأضافت صفاء قائلة: ارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، باجمالى 838 ألف عملية تداول، كما استحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%. 

 

 

ماجي سليم: سوق الأوراق المالية شهد في 2023 أداءً هو الأفضل منذ سنوات عديدة

خبير أسواق مال يكشف سبب إيقاف التداول على 8 أسهم بالبورصة اليوم

 

 

172 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 172 ألف عملية تداول حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18%  عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46%  عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%  عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

 

حركة التعاملات، فيتو 


 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

المستثمرين التداول التداول داخل المقصورة أسعار النفط عالميا البورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان صفاء فارس خبيرة أسواق المال المستثمرين العرب والاجانب اسواق المال التداول فى البورصة المصرية ارباح التداول

مواد متعلقة

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا بحركة تداولات مساء الجمعة 16-2-2024

أسعار الذهب بكام في البورصة المصرية، مؤشر المعدن الأصفر الجمعة 16-2-2024

خبير أسواق مال يكشف سبب إيقاف التداول على 8 أسهم بالبورصة اليوم

التحليل الفنى لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 15 فبراير 2024

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، مصطفى شوبير ينقذ الأهلي من الخسارة أمام بلوزداد ويعود من الجزائر بنقطة (صور)

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

صحيفة أمريكية: مصر تمضي في خطط الطوارئ لتجنب طوفان من اللاجئين عبر حدودها

محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية