40.7 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع، وخبيرة: قوى شرائية أنعشت حركة التعاملات

البورصة المصرية، اختتمت البورصة المصرية حركة تداولات الأسبوع بتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من مشتريات قوية من قبل جميع شرائح المستثمرين، ما تسبب في ارتفاع قياسي بأحجام وقيم التداول ومكاسب جماعية للمؤشرات بالبورصة المصرية.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

40.7 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية فى أسبوع

ومن جانبها قالت صفاء فارس خبيرة أسواق المال لــ “ فيتو ”: ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية نحو 40.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بالبورصة المصرية، ليغلق المؤشر الرئيسى عند مستوى 28929 نقطة، ورجحت خبيرة أسواق المال السبب الى وجود قوى شرائية عنيفة بحركة التداولات من جانب العرب والأجانب خلال جلسات الاسبوع المنتهى فى البورصة المصرية.

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وتابعت فارس قائلة: استطاع المستثمرون خلال حركة التعاملات إجراء عمليات شرائية على نطاق واسع خلال التداولات بجلسات البورصة المنتهية، مشيرة إلى أن البورصة المصرية استفادت من ضخ الأموال الملحوظ من جانب المستثمرين العرب والأجانب، خلال جلسات التداول، وهو الأمر الذى أدى إلى الانتعاشة بحركة التعاملات، وارتفاع المؤشر الرئيسى إلى مايقارب مستوى 30 ألف نقطة ،وإغلاق جلسة الخميس على صعود قوى بحركة التعاملات.

صفاء فارس، فيتو

وأضافت صفاء قائلة: ارتفعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الحالي، باجمالى 838 ألف عملية تداول، كما استحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%.

172 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 172 ألف عملية تداول حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

حركة التعاملات، فيتو



