خبير أسواق مال يكشف سبب إيقاف التداول على 8 أسهم بالبورصة اليوم

البورصة المصرية، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق اليوم بحركة تعاملات البورصة المصرية، ومن جانبه يقول نبيل فرج خبير أسواق المال: جاء إيقاف التداول على تلك الأسهم اليوم لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا في سعر السهم، خلال جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

توفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى من الإفصاح وحماية المستثمرين

وأضاف فرج لــ “ فيتو ”: ما حدث اليوم من إدارة البورصة تم بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفير إطار رقابي يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، تشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجي، نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار في البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات.

Advertisements

وأشار فرج إلى أن تلك الأسهم هى: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعربية للمحابس، وايه كابيتال القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكونتكت المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

172 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 172 ألف عملية تداول حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.041 تريليون جنيه، لتربح 9 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% عند مستوى 28929 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 12317 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% عند مستوى 10131 نقطة.

حركة التعاملات، فيتو

صعود قياسي للمؤشرات، 115 ألف عملية تداول بمنتصف تعاملات البورصة المصرية

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بإجمالي 115 ألف عملية تداول حتى الآن، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% عند مستوى 29901 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% عند مستوى 35434 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% عند مستوى 12318 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% عند مستوى 7237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 10131 نقطة.

مؤشرات ن فيتو

66 ألف عملية تداول ببداية حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس

وارتفعت مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم الخميس، بإجمالي 66 ألف عملية تداول ببداية حركة التعاملات، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% عند مستوى 29022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 35578 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 12352 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 7217 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 10110 نقاط.

البورصة المصرية، فيتو

تفاصيل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.032 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 28874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35323 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 12294 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10018 نقطة.

البورصة المصرية، فيتو