الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يفتتح مؤتمر الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال

أثناء الجلسة، فيتو
أثناء الجلسة، فيتو

افتتح محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى التاسع الذى تنظمه جمعية سيدات الأعمال مصر 21، الذى يأتى هذا العام تحت عنوان «الإبحار للمستقبل وإتقان الأعمال»، وذلك بحضور يمنى الشريدى رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية.

شارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر ونورا عثمان مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الأقصر، وتناولت الجلسة الافتتاحية عرضا تقديما من مدير هيئة تنمية الصعيد ومشروعاتها بالمحافظة وتميز المحافظة بمحصول الطماطم المجففة وتصديرة للخارج، كما قامت مدير الاستثمار بالمحافظة بعرض المشروعات التنموية وفرص الاستثمار ودور وحدة تكافؤ الفرص فى دعم عمل المرأة بالمحافظة.

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ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بضيوف المؤتمر وأثنى على اختيارهم لمحافظة الأقصر هذا العام نظرا لما تتمتع به المحافظة من جو معتدل وأثار عريقة وطاقة فندقية تستوعب السائحين، وأكد على أهمية المرأة كونها شريكا أساسيا فى المجتمع، وأكد أن الأقصر تهتم بحاضرها، حيث تم إنشاء كلية للألسن بجامعة الأقصر بها العديد من أقسام اللغات المختلفة التى تساهم فى خلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع السائحين بشكل لائق وحضارى.

وخلال الجلسة الافتتاحية قامت ضيوف المؤتمر بطرح العديد من الأسئلة حول المحافظة وأنشتطتها الاستثمارية والتجارية والسياحية كما تعرفوا على أحدث الاكتشافات الاثرية، ويتناول المؤتمر العديد من الجلسات الخاصة بريادة الأعمال والاستثمار والاستدامة ويستمر حتى 19 فبراير الجارى.

 

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