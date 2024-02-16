مزرعة فوق السطوح، معلم بالقليوبية يحول منزله إلى مشروع أخضر مربح (صور)

حول معلم لغة عربية من محافظة القليوبية سطح منزله إلى مشروع مربح يحقق الاكتفاء الذاتي من الخضار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي نفس الوقت يزيد من دخله وأيضا يساعد البيئة من خلال مشروعات خضراء.

مسعد كامل نصار قرر أن يحول سطح منزله إلى مزرعة متكاملة لزراعة كل أنواع الخضار والفواكه مشيرا إلى أنه كان يمتلك مزرعة بالواحات البحرية وبسبب بعد المسافة بينها وبين محافظته القليوبية قرر بيعها، وظلت فكرة الزراعة في باله كهواية أيضا كمصدر دخل له يساعده على العيش وتوفير النفقات والحصول على منتجات طبيعية.

أوضح نصار أنه حول سطح منزله إلى مزرعة متكاملة لزراعة كل أنواع الخضار والفاكهة حيث قام بزراعة الكرنب والقرنبيط والباذنجان والفلفل والشطة والبانجر وخضراوات والتوابل منها المطبخ الروز مارى والزعتر الجبلى والبلدى والنعناع السعودى والبلدى والمانجو والجوافة والبرتقال والليمون واليوسفى والتين الشوكى والتين البرشومى والخيار.

واستكمل ان المكان بالكامل يخدم البيئة اعتبارا من طريقة الري والسماد العضوي عن طريق تربية الحمام ونوع من الديدان يسمى ريد ويجلر استخدمهم في إنتاج السماد العضوي وتحويل مخلفات المطبخ إلى سماد عضوى استفاد به في زيادة الإنتاجية وتحسين خصوبة التربة.

استكمل أنه حاول تحسين ظروفه الاقتصادية بزراعة فاكهة تدر دخلا إليه وهي الفاكهة الاستوائية ومنها الباشون فروت أو كما تسمى أم الفواكه أو مس فلورا والكيمو كوا وكافة أنواع الصباريات.

وعبر نصار عن سعادته بنجاح تجربته بشكل كبير وأصبحت نموذجا ملهما للكثير من جيرانه.

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