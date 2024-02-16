ردود فعل غربية غاضبة بسبب وفاة المعارض نافالني، وروسيا تحقق

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، إطلاق تحقيق إجرائي في ملابسات وفاة السياسي المعارض أليكسي نافالني في أحد السجون.

ردود فعل غاضبة بسبب وفاة نافالني

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، "عن حزنه العميق لـ وفاة نافالني"، داعيا لمعرفة كل الحقائق عن وفاته.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن روسيا "المسئولة الوحيدة" عن وفاة نافالني.

فيما اعتبر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن وفاة نافالني "مأساة فظيعة في حال تأكدت".

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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر"، إن تاريخ الكرملين "الطويل والقذر" في إيذاء معارضيه "يثير أسئلة حقيقية وواضحة حول ما حدث".

رئيس لاتفيا، إدغارز رينكيفيتش، اتهم الكرملين باغتيال نافالني، قائلا: "نافالني قُتل بطريقة وحشية على يد الكرملين وذلك يُظهِر الطبيعة الحقيقية للنظام الحالي في روسيا".

من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، عبر منصة إكس: "مقاومة نافالني لنظام القمع كلفته حياته".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن نبأ وفاة نافالني "فظيع"، وأشاد بزعيم المعارضة الروسية الراحل.

المستشار الألماني، أولاف شولتس وصف أنباء وفاة نافالني بـ"المحزنة جدا".

كما حملت الخارجية النرويجية موسكو مسؤولية كبيرة عن وفاة نافالني.

وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقالت المصلحة، في بيان، إن نافالني شعر بتوعك بعد المشي يوم الجمعة وفقد الوعي، ووصلت سيارة إسعاف لمحاولة إنعاشه، إلا أنه فارق الحياة.

ونقل نافالني، الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهم التطرف، في ديسمبر من سجنه السابق في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى مستعمرة جزائية "نظام خاص" - أعلى مستوى أمني في السجون في روسيا – أعلى الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت الرئاسية الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، أنها ليس لديها معلومات عن سبب وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الكرملين: "مصلحة السجون تجري كافة الفحوصات فيما يتعلق بـ وفاة نافالني، وتم تقديم إحاطة للرئيس فلاديمير بوتين بشأن وفاة المعارض نافالني".

يشار إلى أن نافالني (47 عاما)، هو ألد خصوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم اعتقاله في يناير 2021 لدى عودته من ألمانيا إلى موسكو، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من التسمم بغاز الأعصاب الذي يلقى باللوم فيه على الكرملين. وقد رفضت السلطات الروسية هذا الاتهام.