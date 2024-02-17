رمضان 2024، طرح البوسترات الفردية لمسلسل كامل العدد بلس واحد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل كامل العدد بلس واحد البوسترات الفردية لكل من الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة والذي سيعرض برمضان ٢٠٢٤.

وقد طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد +1 والذي سيعرض الشاشات والمنصات الرقمية في رمضان٢٠٢٤ ويعد هذا الجزء هو الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد الذي عرض بشهر رمضان الماضي ٢٠٢٣.

وقد حقق رواجا واسعا بين الجمهور لما يحمل من قيم اجتماعية وتمتعه بطابع كوميدي في سير الأحداث وظهرت دينا الشربيني في البرومو والتي تقوم بدور ليلى تحمل طفلا على يديها مما يعني أنها ستنجب طفلا جديدا من زوجها شريف سلامة الذي يقوم بدور أحمد ليصبح عدد عائلة أحمد وليلى ثمانية أشخاص.

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يواصل فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وعرض في رمضان الماضي.

كواليس تصوير مسلسل كامل العدد

وحصلت “فيتو” على صور خاصة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، والتي أوضحت تصوير أحد المشاهد في مدرسة كبرى بالتجمع الخامس.

مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.