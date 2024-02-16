تبدأ الإثنين، جلسات استماع جديدة في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة، تبدأ محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين المقبل جلسات الاستماع بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



التحقيق مع إسرائيل في محكمة العدل الدولية

ويأتي ذلك في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، واتهمتها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما طالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية واستهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة.

وأمهلت المحكمة آنذاك إسرائيل مهلة لتقديم دليل على أنها التزمت بقرارها وقلصت الخسائر في صفوف المدنيين العزل في قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، تقدمت دولة جنوب أفريقيا، بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وجاء ذلك الإعلان تزامنا مع بدء اجتماع القاهرة بشأن التهدئة في قطاع غزة.

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اجتماع القاهرة لتهدئة الأوضاع في غزة

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسئولين مصريين في القاهرة، من أجل بحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بانعقاد الاجتماع في القاهرة، في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن مسئول مصري قوله إن الوسطاء حققوا ما وصفه بـ تقدم كبير نسبيا في المفاوضات الرامية لوقف حرب غزة، قبيل اجتماع القاهرة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول، قوله إن الاجتماع يركز على صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مع ضمانات أن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم للحرب.

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