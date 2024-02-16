محافظ القليوبية يشدد على أهمية التوعية المجتمعية لتوحيد مواعيد إلقاء القمامة والعمل بنظام الورديات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى شركات المقاولون العرب، وتعد أحد الشركات الكبرى العاملة في مجال المخلفات الصلبة وذلك لجمع ونقل مخلفات مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

وأشار إلى أن هناك محددات أساسية لا بد من مراعاتها بعد بدء العمل بالمنظومة الجديدة بتلك المدن على رأسها التوعية المجتمعية للمواطنين بضرورة توحيد مواعيد إلقاء القمامة والعمل بنظام 3 ورديات على مدار اليوم وانتشار العمال بالشوارع الجانبية والجمع السكني من أمام المنازل بالسيارات الصغيرة والتروسيكلات وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية.

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جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الهجان اليوم الجمعة بمدينتي الخصوص واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والاشغالات بعد تسلم شركة نهضة مصر أعمال النظافة بتلك المدن حيث تابع المحافظ منظومة العمل موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى والاهتمام بتشجير الشوارع والاهتمام بالإنارة العامة ومنع مخالفات سرقة التيار الكهربائي عن طريق اللوحات الإعلانية المخالفة أو استخدام الإضاءة المبهرة أمام المحلات وغيرها والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الارصفة الجانبية.

وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد وطريق ترعة الإسماعيلية والشارع الجديد ومحور الفريق العصار كما شملت الجولة أيضا المرور بشارع 135 ثم شارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وأختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة بمحيط مستشفى الناس علي ترعة الإسماعيلية حيث وجه بالاهتمام بنظافة المنطقة بالكامل والعمل علي تجميلها والاهتمام بالإنارة والتشجير ومنع وجود أي إشغال بأي بصورة.

وخلال الجولة بشارع 135 وعدد من الشوارع بحي شرق شبرا الخيمة تلاحظ وجود إشغالات وعلى الفور وجه بسرعة رفع تلك الاشغالات مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقد أسفر ذلك عن تحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق.

وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للاستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بسيارة المكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهًا بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولًا بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والأستاذ ياسر إبراهيم نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومن شركة نهضة مصر اللواء احمد شريف نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والمهندس محمد عبد اللطيف العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ والمهندس عز الدين يحيى مدير عام فرع القاهرة الكبري وإبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية ومسؤولي تحسين البيئة والإشغالات بالأحياء.

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