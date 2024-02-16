الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس تجارية القليوبية: معارض أهلا رمضان لن تشهد أي نقص للسلع

الغرفة التجارية بالقليوبية،
الغرفة التجارية بالقليوبية، فيتو

 قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين  لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، وتقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

رياضة القليوبية تنظم ندوات توعوية بأندية الفتاة والمرأة

معارض أهلا رمضان الرئيسية وعناوين منافذها في الجيزة

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

Advertisements


وأشار في تصريح اليوم إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لن تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معارض «أهلا رمضان»، بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، غدا السبت.


ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

 يأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية الدكتور محمد عطية الفيومي الدكتور علي المصيلحى وزير التموين الاتحاد العام للغرف التجارية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية

مواد متعلقة

رياضة القليوبية تنظم ندوات توعوية بأندية الفتاة والمرأة

تطعيم 503 آلاف طالب ضد الالتهاب السحائى والثنائى بمدارس القليوبية

صحة القليوبية تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بكفر شكر

بأسعار مخفضة، تعرف علي خريطة معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية