رئيس تجارية القليوبية: معارض أهلا رمضان لن تشهد أي نقص للسلع

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة، وتقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

Advertisements



وأشار في تصريح اليوم إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لن تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، معارض «أهلا رمضان»، بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، غدا السبت.



ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

يأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.