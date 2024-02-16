الثامن يحلي الحكاية، طرح البرومو التشويقي لمسلسل كامل العدد بلس واحد (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ مسلسل كامل العدد بلس واحد، والذي سيعرض على الشاشات والمنصات الرقمية في رمضان٢٠٢٤، ويعد هذا الجزء هو الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد الذي عرض بشهر رمضان الماضي ٢٠٢٣.

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وقد حقق رواجا واسعا بين الجمهور لما يحمله من قيم اجتماعية، وتمتعه بطابع كوميدي في سير الأحداث، وظهرت دينا الشربيني في البرومو، حيث تقوم بدور ليلى وتحمل طفلا على يديها مما يعني أنها ستنجب طفلا جديدا من زوجها شريف سلامة الذي يقوم بدور أحمد ليصبح عدد عائلة أحمد وليلى ثمانية أشخاص.

كواليس تصوير مسلسل كامل العدد

يواصل فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وعرض في رمضان الماضي.

وحصلت “فيتو” علي صور خاصة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، والتي أوضحت تصوير أحد المشاهد في مدرسة كبرى بالتجمع الخامس.

مسلسل “كامل العدد” كان قد تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 15 حلقة فقط.

تدور أحداث المسلسل حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف.

وشارك في بطولة العمل كل من: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، ألفت إمام، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وهو من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

وسيتم معالجة عدم ظهور مصطفى درويش، بعد وفاته منذ أشهر، من خلال ظهور والدته التي ستؤدي دورها الفنانة ميمي جمال، والتي تم التعاقد معها للظهور في الجزء الثاني.