السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر  سعر الدينار الكويتي  أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي، صباح اليوم السبت 17-2-2024.

وسجل  الدينار الكويتي اليوم 100.02 جنيه للشراء، و100.48 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري .

أسعار العملات الأجنبية والعربية صباح اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.67 جنيه للشراء، و38.86 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.90 جنيه للشراء، و354.06 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.53 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

txt

700 ألف جنيه، البنك المركزي يحدد قيمة الاشتراك السنوى لاتحاد بنوك مصر

txt

تفاصيل قرض عمرة رمضان من بنك فيصل

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات الدينار الكويتي اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الدولار سعر الجنيه الاسترلينى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى الدرهم الاماراتى

مواد متعلقة

البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد قد ينكمش في الربع الأول من 2024

تفاصيل عروض بنك القاهرة لعملائه بمناسبة عيد الحب

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يستعد للهبوط الناعم، وتخفيض سعر الفائدة فى هذا التوقيت

أهمية رمز السويفت في حوالة الدولار من بنك مصر

الأكثر قراءة

خبير بحوض النيل يكشف سر خطير عن سد النهضة

نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه في سب موظفة عمومية

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تحذيرات حاسمة من خطورة الوضع ووقف فوري لإطلاق النار، تطورات موقف مصر من حرب غزة

كولر يعيد موديست إلى دكة البدلاء أمام ميدياما الغاني

حراس وطعام بمبالغ باهظة، تفاصيل جديدة حول مقر اختباء نجل نتنياهو

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 17-2-2024 أبراج الحوت والدلو والجدي

يائير يواصل توريط نتنياهو، وصف الفلسطينيين بـ الوحوش

بالحب، اللاجئون العرب يواجهون رفض حكومة برلين بهذه الطريقة

أحدث اليخوت، أحدها يضم مهبط طائرات، والآخر يعمل بالهيدروجين، والثالث صامت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي صباح اليوم السبت 17-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجندة مباريات المنتخب بقيادة حسام حسن في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الضحى، الإفتاء توضح حكمها وآراء الفقهاء في أقل عدد ركعاتها

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية