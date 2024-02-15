لقاء السيسي وأردوغان يتصدر عناوين الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف)

نشرتالصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (لقاء "السيسي" و"أردوغان" يتصدر عناوين الصحافة الإقليمية والعالمية).

يأتي ذلك بعد أن رصدت الصحافة العربية والعالمية زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى مصر، ولقائه بالرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والتي تأتي رغبةً من أنقرة في تحسين العلاقات بعد أكثر من عقد من التوترات.

Advertisements