الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

لقاء السيسي وأردوغان يتصدر عناوين الصحافة الإقليمية والعالمية (إنفوجراف)

زيارة الرئيس التركي،فيتو
زيارة الرئيس التركي،فيتو

نشرتالصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (لقاء "السيسي" و"أردوغان" يتصدر عناوين الصحافة الإقليمية والعالمية).

يأتي ذلك بعد أن رصدت الصحافة العربية والعالمية زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى مصر، ولقائه بالرئيس "عبد الفتاح السيسي"، والتي تأتي رغبةً من أنقرة في تحسين العلاقات بعد أكثر من عقد من التوترات.

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مجلس الوزراء فيسبوك الصحافة العربية رجب طيب أردوغان الرئيس التركي عبد الفتاح السيسي أنقرة الصحافة العربية والعالمية

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