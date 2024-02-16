جامعة عين شمس تنظم ندوة عن كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإدارة التخطيط وتنمية البيئة بـجامعة عين شمس ندوة توعوية حول "كيفية تعامل أولياء الأمور والأخصائيين النفسيين مع ذوي الاحتياجات الخاصة " بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات".

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى وحرص إدارة جامعة عين شمس على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع الخارجي ونشر الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة وتنفيذ إدارة العامة لمشروعات البيئة وإدارة التخطيط وتنمية البيئة.

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كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.. ندوة توعوية بجامعة عين شمس

وقام بإلقاء المحاضرة كلا من محمود رامز يوسف حسين أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية، إيمان علاء الدين إسماعيل مدرس بقسم الدراسات الطبية للأطفال - كلية الدراسات العليا للطفولة، بالتنسيق مع طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة عين شمس، ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، د.رضا إبراهيم وكيل الإدارة، وذلك بحضور ميرفت عمر مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، وحنان محمد مدير إدارة الخدمات التربوية بالإدارة، ولفيف من السادة المدرسين وأولياء الأمور (وبعض الطلبة والطالبات من ذوي القدرات الخاصة ).



وأشار محمود رامز يوسف حسين أستاذ مساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية الي أهمية إكتشاف وتنمية المهارات الأطفال من ذوي القدرات الخاصة والتعامل مع الجانب النفسي والاجتماعي للأسرة والحق في المشاركة ومن أجل كسر الحواجز تجاة المجتمع الخارجي، وفي إطار المشاركة والدعم يجب التواصل الدائم بين الأسرة والأخصائين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس فيما بينهم لتطوير علاقات الطفل من ذوي الإعاقة بأصدقائه الأسوياء داخل المجتمع .

وأوضح أهمية تقبل الأم لحالة طفلها لأنها عامل أساسي ورئيسي ومهم في نموه ودعمه المعنوي، مما يساعد ذلك علي تخفيف الضغوط النفسية، وتدريب الأم علي البرامج والتطلع علي الخدمات المستحدثة في التدريس،بالإضافة الي الدعم الأخلاقي والقانوني وحقوقهم في التعليم والتربية السليمة للأطفال، وذلك من خلال التقبل والتعايش مع وضعهم وتنمية المهارات وتوفير الرعاية اللازمه والاهتمام الدائم لهم.

وأشادت ايمان علاء الدين اسماعيل استشاري طب نفسي ومدرس بقسم الدراسات الطبية للأطفال - كلية الدراسات العليا للطفولة بدور جامعة عين شمس في تقدم العديد من الخدمات ومنها حملات التوعية ومركز خاص للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم دورات الإرشاد الأسري التدريبية للأسرة لدعمها في تقبل الطفل والإعاقة الخاصة لأطفالهم من خلال الدعم النفسي من قبل الأطباء المتخصصين ، بجانب تعليم الأطفال أساسيات الحياة اليومية بالإضافة الي تعليم الحرف والمهن، وعمل جلسات تنمية المهاراة ودورات التخاطب للأطفال.

وأوضحت أنواع الإعاقات سواء حركية او ذهنية، وأشارت إلى المراحل التي تتعرض لها الأسرة عند معرفة إعاقة الطفل وهما مرحلة الإنكار، مرحلة الحزن، مرحلة الغضب، مرحلة الاستيعاب، مرحلة التقبل، وفي الختام قامت بتوجية رسالة توعوية للأسرة بإظهار المحبة والدعم النفسي الدائم للأطفال برغم من أفعالهم عكس العادات والتقاليد المعتاد عليها أو التقصير الدراسي وعدم استخدام أسلوب العقاب أو التهديد والتخويف معهم.