الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بمواصلة رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية

أفيخاي أدرعي، فيتو
أفيخاي أدرعي، فيتو

قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم  الجمعة، إن الجيش مستمر في رفع جاهزيته على الجبهة الشمالية الواقعة على الحدود مع لبنان.

رفع  الجاهزية على الجبهة الشمالية 

وأضاف أدرعي على حسابه في منصة إكس: "تزامنًا مع تدريبات مقاتلي الاحتياط التابعين للواءين 146 و210 على الجبهة الشمالية، بدأ مقاتلو لواء جولاني هذا الأسبوع عملية رفع الجاهزية على الجبهة الشمالية".

 كما أشار إلى أن كتائب الاحتياط والنظامية نفذت على الجبهة الشمالية تدريبًا في تضاريس تحاكي الحدود الشمالية، وسط ظروف جوية شتوية.

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كذلك أوضح أن التدريبات شملت تمرينًا مشتركًا للقوات المدرعة، ومشاة الهندسة والمدفعية، والقتال في المنطقة المفتوحة فضلًا عن نقل الجرحى وسط الظروف الجوية القاسية.

سلسلة غارات جوية


يشار إلى أن جنوب لبنان وشمال إسرائيل شهدا تصعيدًا كبيرًا، الأربعاء الماضي، مع شن إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، تبعد إحداها  النبطية حوالي 25 كيلومترًا من الحدود، بعيد مقتل جندية إسرائيلية في صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان.

وأدت الغارات، الأربعاء الماضي، إلى مقتل 15 شخصًا، بينهم 10 مدنيين على الأقل، 7 منهم من عائلة واحدة في ضربة استهدفت مدينة النبطية، وقتل في الغارة ذاتها 3 عناصر من حزب الله، قدم جيش الإحتلال الإسرائيلي أحدهم بوصفه قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله.

فيما أعلن حزب الله، استهدافه شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ  ردًا على مقتل مدنيين.

وتعد حصيلة القتلى الأعلى في يوم واحد منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف عبر الحدود قبل أكثر من 4 أشهر.

 يذكر أنه منذ بدء المواجهات بين الجانبين، استشهد 268 شخصًا في جنوب لبنان، بينهم 187 عنصرًا من حزب الله و40 مدنيًا، ضمنهم 3 صحفيين، حسب حصيلة جمعتها فرانس برس.

أما على الجانب الإسرائيلي، فأحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.

وتتكثف الجهود الدولية لمنع اندلاع صراع أشمل، وترتيب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، بعدما بات مرتبطًا عضويًا بالحرب الدائرة في غزة والتي دخلت شهرها الخامس.

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