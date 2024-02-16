أبوعبيدة: نخرج لجنود الاحتلال من تحت الأرض ونكبدهم خسائر غير مسبوقة في تاريخنا

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- اليوم الجمعة:" 133 يوما منذ بدء عملية طوفان الأقصى كتبت بداية النهاية للاحتلال الإسرائيلي".

أبوعبيدة يكشف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أبوعبيدة:" للشهر الخامس على التوالي تواجه المقاومة الفلسطينية حربا أمريكية صهيونية ولا تزال صامدة أمام ظلم وطغيان الاحتلال، ومجاهدونا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا".

وتابع:" يواصل مجاهدونا في كتائب القسام مواجهة جيش مجرم ونازي، وأوقعنا به خسائر فادحة سواء في جنوده ومدرعاته أو آلياته، وننصب الكمائن لقواته واستهدافهم من المسافة صفر".

وأوضح: "أن المقاومة تخرج لجنود الاحتلال من تحت الأرض وتفاجئهم وتنفذ ضدهم عمليات نوعية كبيرة تستهدف ضباطهم وجنودهم ولا تزال المعركة تتواصل على كل الجهات وتتسع كل يوم".

Advertisements



طوفان الأقصى بداية النهاية لإسرائيل



وتابع أبو عبيدة: “ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية”.

وأضاف: “مجاهدونا ينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة.. مجاهدونا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات متنوعة وبأسلحة مناسبة”.

وتابع:" مقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة والآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم".

وقال أبوعبيدة:"لسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان والمستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه، كما أن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا".