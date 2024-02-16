رغم قيود الاحتلال.. 25 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

أدى 25 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد والبلدة القديمة في القدس للشهر الخامس على التوالي.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين الفلسطينيين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان.

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وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنين، ونكلت بهم، وأظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على فلسطينية تحمل "سجادة الصلاة" أثناء توجهها إلى المسجد الأقصى.

أطباء بلا حدود تطالب الاحتلال بوقف الهجوم على مجمع ناصر الطبي بغزة

وطالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها الغاشم على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة فورا.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت منظمة الصحة العالمية أيضا: "نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، بتجدد إطلاق النار من آليات إسرائيلية تجاه محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

وأعلنت عن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.