الأمم المتحدة: حماس حركة سياسية وليست منظمة إرهابية

ذكر منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، في تصريح له اليوم الجمعة، أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تصنفها رسميا حركة سياسية.



وحذرت الأمم المتحدة من الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل، وطالبت بتدخل المجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء وحل الدولتين.

وأدانت الأمم المتحدة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، محذرة من العملية البرية التي تجهز لها تل أبيب في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

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وفي السياق ذاته قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد مكان آمنٌ في قطاع غزة وأن المدنيين ليسوا أهدافا، مشددة على ضرورة حمايتهم.

وأوضحت أن أكثر من 70٪ من البنية التحتية المدنية و84٪ من المرافق الصحية في قطاع غزة دمرت أو تضررت بشدة.

ارتفاع حصيلة الشهداء إثر العدوان الإسرائيلي

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية.ويوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 30 بالمائة من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر.

30 % من مدارس غزة قصفت بشكل مباشر

وأفاد دوجاريك في مؤتمر صحفي، أن عمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة يقومون بفحص صور الأقمار الصناعية لقياس تأثير الهجمات الإسرائيلية على التعليم.

وذكر أن 162 مبنى مدرسيًّا تعرض لقصف "مباشر"، ما يمثل حوالي 30 بالمئة من إجمالي 563 مبنى مدرسيًّا في غزة، ولفت إلى أن 26 مدرسة دمرت تمامًا.

وقال: "تعرضت مدارس يدرس فيها حوالي 175 ألف طالب ويعمل فيها أكثر من 6 آلاف و500 معلم للقصف المباشر".

وأضاف أن "ما لا يقل عن 55 بالمئة من المدارس في غزة ستتطلب إما إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد قالت، إن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأضافت في تقرير نشرته في السادس من الشهر الجاري أن 4895 طالبا استُشهدوا و8514 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.