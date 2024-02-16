الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

استمرار فعاليات اليوم الثانى لمسابقة دورى المعلومات في "بنات عين شمس"

فعاليات اليوم الثانى
فعاليات اليوم الثانى لمسابقة دورى المعلومات، فيتو

 استمرت فعاليات اليوم الثاني لمسابقة دوري المعلومات بكلية البنات جامعة عين شمس، ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة أسماء زعزع  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

انطلاق مسابقة دورى المعلومات ببنات عين شمس

جاء ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الأستاذة الدكتورة فيروز حسن الأستاذ  بقسم الجغرافيا ومسئول عام الأنشطة الطلابية بالكلية،   والدكتورة أميرة طارق مدرس التاريخ والحضارة الإسلامية،و غادة موسى مديرة رعاية الشباب بالكلية  ، بإشراف من د. شربات أحمد مسئول اللجنة العلمية برعاية الشباب بالكلية.

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تهدف المسابقة إلى بلورة مفهوم التنافس الشريف واستغلال أوقات فراغ الطلاب في تحصيل المعلومات النافعة، وتنمية الوعي الثقافي والفكري للطلاب  لخلق جيل متين الفكر شمولي النظرة ليكون مدعاة فخر لمنسوبي جامعة عين شمس العريقة.


 شارك في هذا اليوم عشر طالبات تم تصعيدهم من اليوم السابق وتم تصعيد أربع طالبات وطالبة احتياطى، كما تم تصعيد أربع طالبات لتصفيات المرحلة الأولى على مستوى الجامعة للمشاركة في كأس المعرفة على مستوى الجامعة.

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