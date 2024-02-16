الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

ختام فعاليات برنامج سفراء ضد الفساد في الإسماعيلية (صور)

ختام فعاليات برنامج
ختام فعاليات برنامج سفراء ضد الفساد في الإسماعيلية، فيتو

 شهدت محافظة الإسماعيلية، ختام فعاليات البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد، تحت شعار"سفراء ضد الفساد"، والتي أقيم بمدرسة الشهداء الاعدادية بنين بمشاركة 40 من طلاب المدرسة. 

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رعاة برنامج سفراء ضد الفساد 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة وحنان إسماعيل مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو


 المستهدف من برنامج سفراء ضد الفساد

 واستهدف البرنامج تدريب الطلاب على أهم مبادئ البرنامج منها كيفية مواجهة الغش والشائعات والعنف والتحرش والتأمين الإلكتروني؛ تمهيدًا للوصول لمرحلة المبادرات، وذلك طبقا لبرتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.  

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جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

الهدف من برنامج سفراء ضد الفساد 

ويهدف البرنامج، إلى الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم. 

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

تنمية الوعي لدى النشء 

بالإضافة إلى العمل على تنمية الوعي لدى النشء وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية، بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية.

وشهد فعاليات الختام كل من محمود الكيلاني مدير مركز المعلومات والمسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم، وأحمد الشريف وكيل إدارة شمال التعليمية، وعلي عبد الرازق مدير التعليم الإعدادي إدارة شمال التعليمية، وهبة عبدالله مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياض وإشراف شهير محمد مسئول متابعة الموهوبين بتعليم الإسماعيلية.  

جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

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