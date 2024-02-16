اختتام معسكر إعداد القادة الاجتماعيين لإعداد الكوادر بجامعة الإسكندرية
اختتمت فعاليات معسكر إعداد الكوادر لفريق القادة الاجتماعيين الجدد، الذي نظمته الجامعة بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة من كافة كليات الجامعة، بهدف إعداد قادة اجتماعيين قادرين على تحمل المسئولية، وتدريبهم على استثمار قدراتهم البشرية والانخراط فى سوق العمل والاستفادة من الأنشطة الطلابية بالجامعة ومشاركة خبراتهم مع طلاب وطالبات الجامعة.
فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تنمية المهارات الشخصية لطلابها، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وأشرف على المعسكر شهاب محروس المكلف بتسيير أعمال الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، وشريف صلاح، مشرف الأنشطة الطلابية ومشرف فريق القادة الاجتماعيين، وتضمنت فعالياته العديد من الندوات والمحاضرات لتعريف الطلاب الجدد بدور إدارة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التي تقدمها للطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية ودور اتحاد الطلاب والأسر والجوالة.
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