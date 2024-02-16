رئيس الإنجيلية يشهد افتتاح كنيسة مؤسسة الزكاة وتنصيب راعيا لها

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل افتتاح الكنيسة الإنجيلية بمنطقة مؤسسة الزكاة وتنصيب القس وائل رمسيس راعيًا لها، اليوم الجمعة، كما شارك في فعاليات الحفل الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس مجدي رفعت، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى، والقس بيوح عازر، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة حرز، والقس إكرام عطا، والقس إيليا اسكندر، والشيخ فيكتور فهمي.

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وفي بداية خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب كنيسة مؤسسة الزكاة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في افتتاح الكنيسة، كما قدم التهنئة للقس وائل رمسيس بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "عدم الفرز وتقسيم البشر أهم وصايا السيد المسيح في مَثل السامري الصالح، وقبول الجميع دون تمييز، وتجاوز الحواجز العتيقة من أجل رؤية جديدة. يا أحبائي علينا أن نعلم جيدًا بأن الخدمة الحقيقة هي مساعدة الناس والمحتاجين أولًا".

تكريم القس أندريه زكي في احتفالية مبادرة مودة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في مراسم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. كما شارك بالحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وممثلون عن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الدينيين وقادة المجتمع المدني.

وخلال فعاليات الاحتفال تم تكريم الدكتور القس أندريه زكي بدرع الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر، وخلال خطاب الحفل رحبت الدكتورة نيفين القباج بجميع الضيوف والشركاء، كما أعربت عن اعتزازها اليوم بتكريم رئيس الإنجيلية في مصر، والذي يمثل النشاط الإنجيلي الوطني، أحد أهم ركائز قوة مصر الناعمة على المستوى الديني الثقافي والاجتماعي من خلال نشاط الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر، وأضافت القباج "أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة جديدة ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، وتأتي هذه المبادرة حرصًا من وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار دعم وتمكين أبنائها بما ينفعهم في مستقبلهم وضمان حقهم في أخذ فرصة تكوين أسرة، وذلك من خلال تعريفهم بأسس بناء الأسرة المستقرة وكيفية الحفاظ عليها من التحديات المختلفة، ورفع وعيهم".

ومن جانبه أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة عن سعادته الكبيرة بتكريم وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين القباج ومشاركة فضيلة الدكتور شوقي علام وجميع ممثلي الجهات المشاركة، وقال رئيس الإنجيلية"أشعر بسعادة كبيرة بتكريم اليوم، وأعتز كثيرًا بالعمل الوطني المشترك داخل المجتمع المصري مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية والطائفة الإنجيلية بمصر، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الفاضلة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، صاحبة الدور الوطني والمؤثر، ومجهوداتها الواضحة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".

والجدير بالذكر، أن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، يشارك بعدد كبير من القادة الدينيين في المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.