الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

جامعة الجلالة تشارك في ماراثون خيري تضامنًا مع أهل غزة (صور)

ماراثون لدعم فلسطين
ماراثون لدعم فلسطين بالسويس،فيتو

 شاركت جامعة الجلالة الأهلية، في الماراثون الخيري الذي نظمته اليوم، وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، تحت عنوان "تضامنًا مع أهلنا في غزة"، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،  ولفيف من الشخصيات العامة، بجانب طلاب جامعة الجلالة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في الفعاليات.

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 ويأتي الماراثون في إطار دعم القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة، حيث يجمع الماراثون المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ووصل عدد المشاركين ما يقرب من 10 آلاف مشارك للركض من أجل القضية والمساهمة في دعم أهالي قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، من خلال جمع التبرعات لمساعدة أهالي القطاع.

 وتشجع الفعالية المشاركين على جمع التبرعات من خلال حملات توعوية وتشجيعية تم تنظيمها قبل وأثناء الماراثون، حيث تم بالفعل جمع عدد من التبرعات لتجهيز قافلة من الشاحنات الغذائية مكونة من 50 شاحنة، تم إطلاقها من موقع الفعالية، كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للأطفال وأنشطة ثقافية لتعزيز الروح الإيجابية والتضامن بين المشاركين.

 

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محافظة السويس مدينة الجلالة القضية الفلسطينية

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