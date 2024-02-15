الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم العثور على جثث أسرى إسرائيليين في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه عثر على عدد من جثث الأسرى مدفونة في خان يونس.


العثور على جثث أسرى إسرائيليين 

وطالب  جيش الاحتلال الإسرائيلي المرضى والموجودين في مستشفى خان يونس بمغادرتها، وذلك في إطار الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين والعزل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المستشفيات والمنازل في قطاع غزة، مما تسبب في استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء وإصابة عشرات الآلاف الأخرين.

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العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم بجروح خطِرة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية  أن مواطنًا ارتقى شهيدًا وأصيب عدد آخر بجروح عدد منها خطِرة، جراء استهداف الاحتلال قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

كما أجبرت قوات الاحتلال عددا من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع، والتوجه إلى رفح، واعتقلت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح.

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