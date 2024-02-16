صحة الإسكندرية تطلق قافلتين لخدمة أهالي برج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين ببرج العرب؛ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

كانت القافلة الأولى بقريتي بنجر ١٨ وبنجر 19 واللتان تبعدان ٢١ كم عن أقرب مستشفى عام وهي مستشفى برج العرب المركزي.

جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

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وصرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلتين ضمتا ٩ تخصصات ( باطنة - أطفال - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة- أسنان - جلدية - رمد ) وشارك فيهما معًا ١١٠ أعضاء من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على ١٩٩٣ مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١١ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلتين إجراء ٣٥٩ تحليلا طبيا بمعمل الدم و١٦٩ تحليلًا بمعمل الطفيليات و١١ أشعة سينية علاوة على فحص ٣١١ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما أجرت القوافل التثقيف الصحى لـ١١٩١ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.