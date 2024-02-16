الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

رئيس حي شرق بالإسكندرية: إزالة فورية لأعمال بناء هنجر بمنطقة خورشيد

إزالة، فيتو
إزالة، فيتو

 أعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء هنجر  سكة ١٦ بمنطقة خورشيد شرق المدينة بمساحة (٢٨٠) مترا، تم بناؤه دون ترخيص بالمخالفة للقانون. 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

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 وشدد حبيب على الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحى وإدارة والمتغيرات وإدارة إشغال الطريق وإدارة المشروعات.

كما شن حي المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، حملة على مراكز تعليمية دون ترخيص بنطاق الحي، وذلك فى إطار تكثيف الحملات لضبط واتخاذ الإجراء القانوني حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حسم لكافة المخالفات الكيانات الوهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة.

وفي هذا الصدد بناء على تعليمات اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، بورود عدد من الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية بشأن التضرر من تشغيل المولدات بالمراكز التعليمية، تم التنسيق مع الإدارة التعليمية بالمنتزة، وتوجهت حملة غلق المراكز التعليمية  بتواجد كلا من مدير إدارة الأزمات،والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية ومندوب من إدارة إشغال الطريق ومندوب من إدارة الرخص ووحدة الإزالة.


وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 2 مركز  تعليمي  وبيانهم كالتالي: مركز بشارع 17 من شارع جمال عبدالناصر، ومركز بشارع احمد بن حنبل إمام مسجد عصفور، وتم التحفظ على المولدات الكهربائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

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الاسكندرية حي شرق اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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