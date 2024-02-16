الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

بعد يوم ممطر، تحسن ملحوظ لحالة الطقس بالإسكندرية (بث مباشر)

تحسن ملحوظ لحالة
تحسن ملحوظ لحالة الطقس بالإسكندرية،فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية بالمحافظة عقب ليلة ممطرة وهطول الأمطار الغزيرة وموجة من الصقيع على مدار ثلاثة أيام متواصلة وذلك تزامنا مع نوة الشمس الصغرى. 

“فيتو” أجرت بثا مباشرا لرصد سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية وانتشار مسئولى المحافظة بكافة الميادين والشوارع العامة. 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق وشوارع الثغر، والتأكد من الانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

على الصعيد ذاته، أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار عن طريق أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:
 

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طقس اخبار الإسكندرية طقس استقرار في الأحوال الجوية

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