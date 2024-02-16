بقرار من الجزار، مصطفى النجار رئيسا لقطاع الإسكان والمرافق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بندب المهندس مصطفى محمد إبراهيم النجار، الشاغل لوظيفة رئيس الإدارة المركزية لمواد البناء بالمستوى الوظيفي (العالية) بقطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، لوظيفة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالمستوى الوظيفي (الممتازة)، وتكون له السلطات المقررة فى هذا الشأن، وذلك لمدة عام.

في سياق آخر، عقد عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعًا مساء أمس، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وبحضور مسئولى قطاع التنمية بالهيئة، لمتابعة إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأصدر ممدوح، تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للانتهاء من إجراءات الحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة، فى المواعيد المحددة لذلك، ومتابعة تلك الإجراءات بشكل مباشر من رئيس الجهاز، ونوابه، وتشكيل لجنة بكل مدينة، برئاسة نائب رئيس الجهاز للتنمية، لرصد وإزالة أى إعلانات مخالفة بعد اكتمال المنظومة الإلكترونية لحصر جميع الإعلانات.

كما تابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن إعداد مواصفة محددة لـ"الباركود" الذى سيتم وضعه على جميع الإعلانات المرخصة بالمدن الجديدة، بحيث يسهل تمييز ومعرفة الإعلانات المخالفة وإزالتها على الفور، موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد "الباركود"، وتحديد مدة زمنية لوضعه بكل الإعلانات المرخصة.

وأشار إلى أن الهيئة وأجهزة المدن الجديدة تعمل على حصر وإدارة جميع الإعلانات على الطرق العامة، من خلال منظومة إلكترونية ذكية عبر تطبيق "Arcgis Quick Capture"، وربطها بتطبيق خدمة المواطنين الخاص بالهيئة، تمهيدًا لعرض جميع الإعلانات المتاحة بالمدن الجديدة على الموقع الإلكتروني، مما يحقق الشفافية ويتيح فرصة متساوية أمام جميع المعلنين للتقدم والحصول على رخصة الإعلان.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جديد لقطع الأراضي.

وتطرح بنظام حق الانتفاع بمدينة 6 أكتوبر ارض بمساحة 41000 متر بنشاط مطاعم وكافتيريات.

واستعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نتائج الأعمال التي حققها مجلس الإدارة خلال جلساته المنعقدة خلال العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مجلس إدارة الهيئة عقد 10 اجتماعات، خلال العام الماضي 2023، تم خلالها عرض ومناقشة 1572 موضوعًا، تتنوع بين موضوعات سياسات عامة، ومنح تيسيرات للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، وموضوعات تخصيص أراض بناء على الطلب ووحدات سكنية، وموضوعات متنوعة وإحاطة، وموضوعات نقل الأصول، وموضوعات مقابل الانتفاع، وملفات تخصيص كنائس، ومقابر.

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وأشار الوزير، إلى أهم موضوعات السياسات العامة التي تم عرضها ومناقشتها، ومنها، اعتماد بعض التيسيرات والضوابط الخاصة بتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وتحديد بدائل سداد قيم قطع الأراضي بالدولار الأمريكي وكذا منح خصم عند السداد الفوري لكامل القيمة بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، ومنح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية، واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2023، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني "بوابة خدمات المستثمرين"، واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (أكثر تميزًا ـ مميزة ـ متوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن" وما تم من إجراءات عليه بالطرح الأول والثاني وتعديل بعض شروط الطرح.

وأضاف وزير الإسكان، أن من أبرز التيسيرات التي تم منحها للمتعاملين مع الهيئة للأراضي والوحدات السكنية، تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزي المصري عن الـ3 أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بدلًا من معدل الفائدة المعلن وقت السداد، وكذا منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها ( سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –...) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 80 %، ومنح بعض الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني استثماري – صناعي)، ومنح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة أراضي بيت الوطن الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح أنه تم تخصيص 1115 قطعة أرض بناء على الطلب فى 38 مدينة جديدة، بمساحة حوالي 5961.26 فدان، وتم تخصيص 14515 وحدة سكنية فى مختلف المدن لعدد من الجهات، بالإضافة إلى 58 عمارة بمختلف المستويات، وتخصيص 1507 أفدنة بنظام نقل الأصول للجهات المختلفة، كما تم إتاحة 12 كنيسة بمساحة 8.14 فدان بمدن (الفيوم الجديدة – بورسعيد الجديدة – الصالحية الجديدة – قنا الجديدة – المنيا الجديدة) لمختلف الطوائف، وتم إتاحة 699 قطعة أرض مقابر، بمساحة 26.94 فدان.

وقال وزير الإسكان: تمت مناقشة 37 موضوع مقابل انتفاع، بإجمالى مساحة حوالى 22 ألف فدان للجهات المختلفة لإقامة مشروعات تنموية مختلفة (أندية اجتماعية - تعليم عالي جامعات – جمعيات خدمية –...)، وتم تخصيص 977 وحدة لاستخدامها فى الأنشطة المختلفة (سكن إداري – مقرات للشهر العقاري – وحدات إدارية)، مشيرًا إلى أن سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتجه حاليًا نحو التوسع في طرح الأراضي والمنشآت بمقابل الانتفاع من أجل توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.