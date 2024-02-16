7 ملايين مشاهدة لكليب «موضوع رجوعنا» لـ تامر حسني (فيديو)

تصدر كليب "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني، قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حقق 7 ملايين مشاهدة منذ طرحه قبل أسبوع على الموقع ضمن ألبوم تامر الجديد "هرمون السعادة".

أغنية موضوع رجوعنا

وأغنية "موضوع رجوعنا" من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

كلمات أغنية موضوع رجوعنا

وتقول كلمات الأغنية: "بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك.. طب ما إنت برضو مشيت ومعملتش بوعدك.. بقى حلو ليك وبقيت عليا محرّمه هما اللي حبوا بعد فُرقه أجرموا إحساسي كنت مموته وملجمه.. وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى.. ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى يفضل متبت في الحياه ويحبها.. مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحيل استبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي".

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ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا ديو "30 حياة" بمشاركة المطربة مها فتوني صاحبة تريند أغنية "الصبر جميل" والتي طرحت العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا.

أغنية 30 حياة تأتي ضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.