تامر حسني يطرح ديو 30 حياة مع مها فتوني صاحبة تريند الصبر جميل (فيديو)

طرح النجم تامر حسني منذ قليل، ديو “30 حياة” بمشاركة المطربة مها فتوني صاحبة تريند أغنية “الصبر جميل” والتي طرحت العام الماضي، ووصل عدد مشاهدتها إلي أكثر من 141 مليون مشاهدة علي يوتيوب..

ديو تامر حسني ومها فتوني

أغنية 30 حياة لتامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

ومن ناحية أخري، حقق كليب "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني 4.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحه قبل أيام، ضمن ألبوم تامر الجديد والذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

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أغنية موضوع رجوعنا

وأغنية "موضوع رجوعنا" من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية: "بتلومني ليه على إني عيشت وشوفت بعدك.. طب ما إنت برضو مشيت ومعملتش بوعدك.. بقى حلو ليك وبقيت عليا محرّمه هما اللي حبوا بعد فُرقه أجرموا إحساسي كنت مموته وملجمه.. وحرام تروحي من أحاسيس جه وقتها ملناش حقوق على بعض مش خلصت بقى.. ولا ليك تغير على حاجه يوم أهملتها القلب صعب يلاقي روحه ولو لقى يفضل متبت في الحياه ويحبها.. مبقاش في بينا ذكرى حب نخلده موضوع رجوعنا مستحي ل إستبعده ولا أخلي قلبي حد يوم يستعبده ولا أخلي حد في يوم ينزل دمعتي".

كشف النجم تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" كواليس طرح أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة".

تامر حسني

ونشر تامر حسني صورة له وعلق عليها قائلًا: "الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني وبصراحة كنت تعبان جدًا.. النهارده قولت لازم أنزل أتمرن وروحت الجيم أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت عالباب 5 ثواني ولفيت ورجعت تاني حسيت إني لسه تعبان بس مصلحة طلعت بصورة لطيفة يومين كده إن شاء الله وانزل تاني نهاركم جميل وكله خير عليكم".

ألبوم تامر حسني الجديد

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا أغنيتين جديدتين من ألبوم “هرمون السعادة”، حيث يطرح تامر أغاني الالبوم بصورة منفردة

الأغنية الأولى بعنوان “موضوع رجوعنا” وهي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

والأغنية الثانية تحمل عنوان “ولا يهمك” وهي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع موسيقي عبد الرحمن شوقي.