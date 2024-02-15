طريقة عمل الدجاج شواية، مثل الجاهز وأحلى

طريقة عمل الدجاج شواية، الدجاج المشوي بالشواية من أنواع الدجاج المشوي الشهيرة الذي يقدم فى مطاعم بعينها وله مذاق مميز.

وطريقة عمل الدجاج شواية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكن بعض ربات البيوت لا تستطيع تحضيرها مثل المطاعم ما يدفعها لشرائها جاهزة وللأسف بتكلفة عالية.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل الدجاج شواية.

مكونات عمل الدجاج شواية:

دجاجة كاملة غير مقطعة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة متوسطة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

نصف ملعقة صغيرة مرقة دجاج بودر

ملعقة ونصف ملح

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نصف ملعقة فلفل أسود

ماء للنقع

نصف حبة ليمون

طريقة عمل الدجاج شواية:

تقلب جميع البهارات معًا.

يوضع الليمون والماء في وعاء.

يضاف له قليل من البهارات.

تغمر الدجاجة في الماء المتبل وتترك ليلة كاملة أو حسب الرغبة.

ترفع وتجفف جيدًا من الماء.

ترش بالتوابل من الداخل والخارج جيدًا.

نقوم بربط الدجاج جيدا داخل بعضه البعض.

ثم نقوم بثني أطراف الأجنحة خلف الدجاج.

نضع الدجاج داخل سيخ الفرن ونقوم بتثبيته.

نقوم بوضعها بالفرن داخل الشواية علي حرارة مرتفعة حوالي 200 درجة لمدة 20 دقيقة.

ثم نقوم بخفض الحرارة 150 درجة وتترك لمدة ساعة ونصف.

ترفع الدجاجة من الشواية وتقدم ساخنة مع الأرز.

طريقة عمل الدجاج شواية، فيتو

ولعمل الفراخ المشوية في المنزل

مكونات عمل الفراخ المشوية:

فرخة مشوية مقطعة 8 قطع

التتبيلة

كوب زبادي

بهارات فراخ مشوية تباع لدى العطار

ملعقة عسل نحل

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل أبيض

ملح

فلفل اسود

بابريكا

كارى

كركم

حبهان بودر

2 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

ثمرة طماطم مفرومة

ملعقة هريسة فلفل اخضر

رشة قرفة

رشة كمون

الفرن

ملعقة كبيرة زبد

ملعقة بقدونس مفروم

ملعقة صلصة طماطم

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

طريقة عمل الفراخ المشوية:

نحضر الفراخ وتحدث بها فتحات ثم نغسلها جيدا وننقعها فى الماء والملح والفلفل الأسود والدقيق والسكر وعصير الليمون لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الفراخ بالماء الجارى، ونصفيها.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها مكونات التتبيلة ونقلب جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم ننقع الفراخ فى التتبيلة ليلة كاملة.

ثم نحضر صينية فرن ونرص بها الدجاج ونضع عليها ربع كوب ماء.

ثم نغطي الصينية بورق زبد ثم ورق فويل، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج حيث تستغرق من ساعة إلى ساعة وربع.

وبعد تمام نضج الدجاج ننزع الورق الفويل، ونحضر بولة عميقة ونضع بها الزبد والبقدونس والصلصة والثوم والملح والفلفل ونقلب جيدا.

ثم ندهن الدجاج بخليط الزبد وندخل الصينية الفرن مرة أخرى أسفل الشواية حتى يحمر لون الدجاج.

ثم نخرج الدجاج من الفرن ونشعل فحمة ونضعها فى طبق صغير، ونضع الطبق فى صينية الفراخ ونصب زيت على اللحمة المشتعلة حتى تنطفيء.

ثم نغطى الصينية على الفور لمدة 15 دقيقة.

ثم تقدم الفراخ المشوية بعدها ساخنة.