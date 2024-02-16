وظائف جديدة بالهيئة العامة للنقل النهري، تعرف على التخصصات المطلوبة وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين موظفين بعدد 34 مهندس بناء سفينة ثالث و4 وظائف أخصائي حاسبات إليه ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

الشروط المطلوبة

وعن شروط التقديم لوظيفة أخصائي حاسبات تضمنت ما يلي: ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ في الحاسبات والمعلومات ومؤهل عالٍ متخصص في مجال الحاسبات والمعلومات وما يعادله وألا يقل عن جيد.

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وتضمنت شروط التقديم لوظيفة مهندس يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وأن يكون حاصل على مؤهل بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة ميكانيكا-بكالوريوس الهندسة تخصص ميكاترونيك-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء-بكالوريس هندسة بحرية تخصص بناء وعمارة سفن تخصص (هندسة بحرية وعمارة سفن/ميكانيكا /كهرباء/ميكاترونيك)

الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة تضمنت ما يلي الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية والرقم القومي وجه ثاني سارية والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وإيصال الإيداع البنكي وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو هيئة النقل النهري وجهين بحسب الأحوال وكارنيه نقابة المهندسين للمتقدمين لوظيفة مهندس.

وسيكون التقديم يوم 1 مارس حتي 16 مارس المقبل عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

إرشادات هامة للمتقدمين

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالموهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقديرالعام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).