الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

انتشار سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية ليلا لسحب تراكمات مياه الأمطار

انتشار سيارات الصرف
انتشار سيارات الصرف الصحي في الإسكندرية، فيتو

كثَّف العاملون بهيئة الصرف الصحي في الإسكندرية ليلًا من وجودهم بجميع الميادين والشوارع العامة لرفع تراكمات مياه الأمطار وتطهير الشنايش. 

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تعامل الشركة مع تجمعات مياه الأمطار أثناء المنخفض الجوي المستمر منذ يوم أمس.

وأكد "نافع" استمرار حالة الطوارئ بالشركة لليوم الثامن على التوالي بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار.

وأشار إلى جهود عمال الشركة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لتطهير الشنايش والمطابق ورفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار.

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 وشهدت الإسكندرية أمطارًا غزيرة على مناطق غرب الإسكندرية ومن المتوقع استمرارها بناء على البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار على الإسكندرية متوسطة الشدة إلى غزيرة وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة، مع انخفاض درجات الحرارة يصحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتصل سرعتها من 50-70 كم/س ويؤدي ذلك إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3-4 أمتار. 

 

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