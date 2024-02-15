أخبار الحوادث اليوم: القبض على صاحبة تريند الشارع اللي وراه.. وإصابة 4 بحادث تصادم أتوبيس نادي الشمس

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء ومن أهمها:

وتبين من التحقيقات أن خلافات نشبت بين الشاب وصديقته التي تربطه بها علاقة عاطفية بسبب الاحتفال بعيد الحب، حيث قامت بإغلاق هاتفها ورفضت الرد عليه، وقالت له إنها خاصمته وستقطع علاقتها به بسبب الخلافات بينهما، فقام بإنهاء حياته.

وأمرت النيابة بالاستماع لأقوال أسرته لم يتهموا أحدا، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ في الشقة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

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حصلت فيتو على أسماء والتقرير الطبي لـ ٤ مصابين في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس فريق كرة نادي الشمس وهو في طريقه إلى استاد السويس الجديد، مما أدى إلى تهشم حافلة لاعبي فريق الشمس مما منع الفريق من التواجد في موعد المباراة.

نجحت مباحث الآداب فى القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بمنطقة الساحل، بتهمة التعدى على قيم المجتمع المصري.

أمرت النيابة العامة بالدقهلية، بحبس حارس عقار “خفير خاص” لاستدراجه طفلا والاعتداء عليه جنسيا قرية محلة إنجاق مركز سربين بمحافظة الدقهلية وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من " أ.م ال" و" م.م.ال" و" أ.ع.م" عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم في واقعه سرقة بالإكراه لسائق "توكتوك".

نجحت مباحث الآداب فى القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بمنطقة الساحل، بتهمة التعدى على قيم المجتمع المصري، وبدأت النيابة العامة التحقيق معها.

وترصد فيتو أبرز 5 اتهامات تواجهها فتاة التيك توك سوزي الأردنية كالتالي:

تواجه سوزي تهمة نشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة التعدي على المجتمع المصري، واستغلال شقيقها من ذوي الهمم، وسب والدها على الهواء خلال بث مباشر بألفاظ خارجة وخدش الحياء العام.