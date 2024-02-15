الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

السجن 10 سنوات لعاطلين بالإسكندرية بتهمة سرقة سائق بالإكراه

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من " أ.م ال" و" م.م.ال" و" أ.ع.م" عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم في واقعه  سرقة بالإكراه لسائق "توكتوك".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

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تعود احداث القضية المقيدة، برقم 40274 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

 


تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه " م.م.ا" سائق، دراجته البخارية، استوقفه المتهمين " أ.م ال" و" م.م.ال" و" أ.ع.م" عاطلين، وطلبوا منه توصليهم وما أن دلفوا داخل الدراجة البخارية التوكتوك، حتى فوجئ بالمتهم الأول، بإشهار سلاح أبيض مطوة في مواجهته، وأشهر الثاني سلاح أبيض كتر، مهددين إياه وقاموا بالتعدي عليه، واستولوا علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وقام المتهم الثالث بدفعه خارج التوكتوك، وفروا به هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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