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رياضة

حارس مرمى الشمس يخطف الأنظار في دوري الجمهورية تحت 16 سنة

سيف الكيلاني حارس
سيف الكيلاني حارس مرمى الشمس ومدربه محمد عبد الغني، فيتو

شهدت مباريات دوري الجمهورية تحت 16 سنة، تألق حارس مرمي نادي الشمس سيف إبراهيم الكيلاني ، الذي قدم مستويات رائعة مع فريقه جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأخرى. 

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وأكد محمد عبد الغني مدرب حراس مرمى نادي الشمس تحت 16 سنة، أن سيف الكيلاني حارس موهوب ويتميز بالجرأة في مواجهة مهاجمي الأندية المنافسة، كما أنه دائم التألق في صد ركلات الترجيح، وكثيرا ما ساهم في فوز فريقه بركلات الترجيح في المباريات الحاسمة التي انتهت بالتعادل، طبقا للائحة المسابقة.

سيف الكيلاني حارس مرمى الشمس ومدربه محمد عبد الغني، فيتو 

فيما أعرب سيف الكيلاني عن رغبته في قيادة فريقه للفوز ببطولة الجمهورية، بجانب التفوق العلمي ليجمع بين التفوق في الدراسة وكرة القدم، معتبرا  حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا مثله الأعلى.

من ناحية أخرى، فوضت الجمعية العمومية لـ نادى الشمس مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح النادي وأعضائه، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العادية العادية التي عقدت مؤخرا.

 

الجمعية العمومية لنادي الشمس

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الشمس برئاسة المستشار محمد صلاح وعضو اللجنة المستشار حسام الجيزاوي عن اكتمال النصاب القانوني بحضور 12744 عضوًا سجلوا في كشوف الحضور، فيما حضر جلسة المناقشة 743 عضوًا.

وشهدت الجلسة مناقشة بين أعضاء الشمس ود. أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة، الذي استمع إلى آراء الأعضاء الذين حضروا، ووعدهم باستمرار قطار التطوير داخل النادي.

ووجه الدكتور أسامة أبو زيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، الشكر إلى أعضاء النادي الذين لبوا دعوة مجلس الإدارة بحضور الجمعية العمومية العادية ومناقشة كل الأمور المتعلقة بنادي الشمس.

وأكد أن المجلس يعمل لمصلحة النادي منذ اليوم الأول، وأنه يتحدى الجميع في الأمور المالية، بعدما حاول البعض التشكيك في ذلك، لكنه في النهاية انتصر على الجميع.

وعقب نهاية جلسة المناقشة، حرص د. أسامة أبو زيد على التقاط الصور التذكارية وسط أعضاء النادي الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بما يحدث في النادي من تطور لكل المنشآت.

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