الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يشكل حكومة بأشخاص مجانين

زعيم المعارضة الإسرائيلية،
زعيم المعارضة الإسرائيلية، فيتو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "نتنياهو شكّل حكومة بأشخاص مجانين. أنا لست مقتنعًا، بأن الاعتبارات السياسية ليست جزءًا من اتخاذ القرار بشأن المختطفين".


وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي أيه"، وليام بيرنز، أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن قطر تطلب إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة من أجل تحريك صفقة الأسرى.


إدخال مساعدات غذائية إلى غزة 


وقالت القناة 12 الإسرائيلية في تقريرها: "إن نتنياهو رفض مناقشة بند المساعدات إلى قطاع غزة، الطلب إلى أن تحصل إسرائيل على إثبات وصول الأدوية إلى الأسرى لدى حماس".

وذكرت  تقارير إعلامية، أن وليام بيرنز، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوات أحادية لإدارة بايدن ما لم تتم صفقة تبادل الأسرى قبل رمضان.

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أمريكا تحذر إسرائيل من شن أي عملية في رفح


وفي السياق ذاته أفادت  وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصل سرا إلى إسرائيل والتقى رئيسي الحكومة الإسرائيلية والموساد.

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيانه،:" إن  شن عملية كبيرة في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا".

وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا رفضها لأي هجوم بري تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من المدنيين هناك، مما يتسبب في كارثة إنسانية.
وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من تل أبيب عدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان.


وأكدت الإدارة الأمريكية أن شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.
 

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المخابرات الأمريكية تهدد نتنياهو: بايدن سيأخذ خطوات أحادية ما لم تتم صفقة الأسرى

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أكسيوس: نتنياهو مستاء من اتجاه أمريكا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

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زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو غزة ئيس الوزراء الإسرائيلي

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