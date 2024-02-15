الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

أكسيوس: نتنياهو مستاء من اتجاه أمريكا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

سلط موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، الضوء على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية، ورد فعل حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو في إسرائيل.


نتنياهو يرفض مقترحات أمريكا لإقامة دولة فلسطينية 


وأوضح موقع أكسيوس في تقريره، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أعرب خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن استيائه من بحث واشنطن خيار الاعتراف بدولة فلسطين.


وأضاف الموقع الأمريكي في تقريره، أن  نتنياهو أوضح لبلينكن أن خطوة واشنطن ستضر بأي جهد لإدارة بايدن بشأن السلام والتطبيع.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس  ذكر وزير الشتات الإسرائيلي المتطرف عميحاي شيكلي أن دولة الاحتلال يجب أن تقاوم الخطة الأمريكية وأن تهدد بخطوات أحادية من بينها إلغاء اتفاقية أوسلو.

 


وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أعرب وزير الشتات الإسرائيلي عن رفض الخطة الأمريكية المعلنة للاعتراف بـ الدولة الفلسطينية.

 

معارضات داخل تل أبيب للخطة الأمريكية

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، مشددا على أن هذا لن يحدث، وذلك على حد وصفه.

 

ومنذ قليل، أشار وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، إلى أن دولة الاحتلال لن توافق على الخطة الأمريكية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، تابع وزير المالية الإسرائيلي:"سأطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار واضح بمعارضة إقامة دولة فلسطينية".

 

خطة أمريكية عربية لإقامة دولة فلسطينية

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن الإعلان عن الخطة قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقول التقرير، نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين دولة الاحتلال وحماس.

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أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

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نتنياهو إسرائيل إقامة دولة فلسطينية وزير الخارجية الأمريكي بلينكن فلسطين

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وزير الشتات الإسرائيلي المتطرف يهدد بإلغاء اتفاقية أوسلو ردا على خطة إقامة دولة فلسطينية

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