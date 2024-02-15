جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء المظليين 646 من قطاع غزة
الهجوم البري على غزة، كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب لواء المظليين 646 الاحتياطي من غزة، وابقى على القوات النظامية فقط في القطاع
سحب العديد من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال
وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من قوات الاحتياط من قطاع غزة، وذلك في ظل الأزمة الكبيرة التي تواجهها دولة الاحتلال بسبب التعبئة التي نفذتها.
وفي وقت سابق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، قرر سحب الفرقة 98 من الحرب في قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية.
ومن جانبها قالت القناة 13 الإسرائيلية: "إن هناك خلافات وقعت في مجلس الحرب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهاليفي بشأن العملية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
وأوضحت القناة في تقريرها: "إن نتنياهو طلب من رئيس الأركان إعادة تجنيد أي ضباط احتياط تم تسريحهم، لصالح العملية العسكرية المرتقبة".
ورد هاليفي على نتنياهو قائلا: "سنعرف كيفية التعامل مع أي مهمة تسند إلينا - ولكن هناك جوانب سياسية هنا يجب تنفيذها قبل العملية، وهي أمور لا يمكن لأحد التعامل معها سوى المستوى السياسي.. نحن بحاجة إلى أن نقرر ما يجب فعله مع 1.3 مليون من سكان غزة الموجودين في رفح".
اجتياح مدينة رفح
وحذرت وزيرة الخارجية الهولندية هانكيه بروينس سلوت، من الأوضاع المتردية في رفح جنوب قطاع غزة وسط احتمالات متصاعدة لشن هجمات إسرائيلية على المنطقة.
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