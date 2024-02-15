سي إن إن: انسحاب جيش الاحتلال من غزة أكبر عائق في مفاوضات صفقة الأسرى

سلطت شبكة " سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية أمريكية قطرية.



استمرار مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل



وقالت الشبكة في تقريرها:" إن مصادر مطلعة أكدت أن قطر ما زالت تنتظر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقف إسرائيل الذي قدمته في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن صفقة الأسرى".



وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقريرها أن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات تبادل الأسرى تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.



ومن جانبها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة المحتجزين.

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ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مجلسي الحرب والحكومة يعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

اجتماع مجلس الحرب لبحث صفقة الأسرى

ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقتها هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بتصعيد الحراك ضد نتنياهو وحكومته في حال عدم التوصل لصفقة مع حماس لتبادل الأسرى.

وطلبت هيئة عائلات الأسرى بعقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، وذلك بعد قرابة أسبوع من إهمالهم.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إسرائيلية عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات الأمريكية إلى تل أبيب ولقاءه مع نتنياهو ورئيس الموساد.

وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، في تقرير لها، بأن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، وضعوا إطارا جديدا لاتفاق هدنة يهدف لإطلاق سراح الأسرى، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.

نتنياهو يرفض خطة لتحرير الأسرى

وعلى الرغم من ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار، بينما أكدت الهيئة الإسرائيلية أن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الرهائن.

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