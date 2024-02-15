"الجيزة" تواصل شفط مياه الأمطار بالأنفاق والمحاور الرئيسية
تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مسئولي الاحياء بمحافظة الجيزة، التعامل مع تجمعات الأمطار من خلال سياراتها ومعداتها المنتشرة بجميع الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق.
حيث تم انتشار ما يقرب من 1300 سيارة شفط ومعدة لمواجهة تجمعات الأمطار التي شهدتها بعض الطرق والميادين اليوم الخميس.
جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع بالجيزة
وكان قد تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافة قطاعات المحافظة.
وأوضح محافظ الجيزة أن جميع المعدات والفرق والأجهزة انتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.
وشددَّ اللواء أحمد راشد على الإلتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.
مشددًا على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.
وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتًا إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر مُضيفًا أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.
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