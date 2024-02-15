الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

بتهمة التعدي على قيم المجتمع، التحقيق مع "سوزي الأردنية" صاحبة تريند الشارع اللي وراه

فتاة التيك توك سوزى
فتاة التيك توك سوزى الأردنية

تجري نيابة شمال القاهرة التحقيق مع فتاة "تيك توك" الأردنية المعروفة باسم "سوزي الأردنية" بمنطقة الساحل، وذلك على خلفية اتهامات بالتعدي على قيم المجتمع المصري.

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الحبس والغرامة، العقوبة المتوقعة على سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

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صاحبة تريند الشارع اللي وراه، القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية"

وجاءت التحقيقات بعد تلقي النيابة بلاغات من مجموعة من المحامين ضد "سوزي الأردنية" وعدد من مستخدمي "تيك توك" الآخرين، يتهمونها بإنشاء وبث فيديوهات "خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع".

فيديوهات تتعدى على القيم الأسرية وهدمها

وتضمنت البلاغات اتهام "سوزي الأردنية" بنشر فيديوهات تحتوي على مضمون "يتعدى على القيم الأسرية وهدمها"، وذلك بعد أن نشرت بثًا مباشرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة، مع تفاصيل من حياتها الشخصية.

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وكانت "سوزي الأردنية" قد تصدرت تريند "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها البث المباشر، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض لمحتوى الفيديو.

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمة

ويُجرم قانون قانون 175 لسنة 2018 جريمة التعدي على القيم الأسرية، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب المادة 25 من القانون، أمَّا عن عقوبة الدعوة بالإغراء للدعارة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 100 جنيه "لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة"، بحسب المادة 14 من قانون 10 لسنة 1960.جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، فعقوبتها تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة 178 من قانون العقوبات.

بلاغات إلي النائب العام 

وكان قد تقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي" لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.
وكانت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"  تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة.

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