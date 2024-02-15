الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

قندوسي وريان يقودان تشكيل سيراميكا أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة ١٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد قندوسي  - صديق أوجولا - فيفور أكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

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الدوري المصري، ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي وسيراميكا 


يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعنا بجدول الدوري.

وتعادل الفريقان في آخر ظهور لهما بالدوري الممتاز، حيث تعادل الإسماعيلى مع المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق فيما تعادل سيراميكا مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة الماضية له بالمسابقة.
 

ترتيب الإسماعيلي وسيراميكا 


ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم 

1- إنبي 22 نقطة
2- زد 20 نقطة
3- الاتحاد السكندري 19 نقطة
4- بيراميدز 18 نقطة
5- طلائع الجيش 18 نقطة
6- سموحة 17 نقطة
7- المصري البورسعيدي 17 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
10- الجونة 14 نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- البنك الأهلي 10 نقاط
14- بلدية المحلة 10 نقاط
15- الإسماعيلي 8 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب  2/2

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية 1/1

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية  2/2

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون 0/1

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة 0/0

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة 1\0

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة.

الدوري المصري، الإسماعيلي في مهمة صعبة لاستعادة توازنه أمام سيراميكا

الدوري المصري، فيوتشر بثوبه الجديد بمواجهة بلدية المحلة

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